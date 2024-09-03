Шикунов: у «Ахмата» такой подбор игроков, что команда должна быть середняком, как «Ростов»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением об игре «Ахмата» в текущем сезоне.

«Этим летом разочаровал «Ахмат». Надо быть внутри, чтобы понимать, что происходит. У команды точно не такой состав, чтобы находиться в самом низу турнирной таблицы. У «Ахмата» такой подбор игроков, что они должны быть середняком, как «Рубин» или «Ростов». Поэтому непонятно, почему «Ахмат» упал в самый низ.

Я от «Факела» ничего не ждал, потому что клуб не усилился. Я думал, что команда не сможет зацепить какие-то очки, но они смогли что-то взять. «Факелу» при такой комплектации и подборе футболистов будет очень тяжело», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Ахмат» после семи туров РПЛ занимает 15-е место, имея в своём активе пять очков.