Олег Терёхин: никто из футболистов «Динамо» не идёт в борьбу, очки так не придут

Бывший футболист Олег Терёхин оценил текущую форму московского «Динамо» и выразил мнение о недостаточной борьбе в игре команды.

«Динамо» потеряло очки в последних двух матчах. Можно привести слова Лички: «Вы видели «Динамо» в первом тайме в матче с «Оренбургом»?» Его цитирую, потому что никто из игроков не идёт в борьбу, и все стараются что-то делать на чистеньких мячах. Очки так не придут, нужно выгрызать зубами, как в прошлом сезоне. А сейчас команда немножко расслабилась.

Что касается хорошего старта при молодых футболистах, то им свойственно ошибаться. Личка их будет подпускать по чуть-чуть. Команде нужно добавить духа и борьбы. Не все футболисты стоят, ведь есть, кто старается. А если все игроки будут биться, то тогда команда станет чемпионом. Взять слова Пивоварова: «С таким составом мы должны биться за первое место». Он в этом прав!» — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, московское «Динамо» имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на шестой строчке турнирной таблицы.