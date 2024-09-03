Андрей Мостовой: честно, не верил в переход Соболева в «Зенит»

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался относительно перехода форварда Александра Соболева из «Спартака» в стан сине-бело-голубых.

— Не подустали от этого сериала — то приходит он, то не приходит, затем, когда пришёл, было много сопутствующих новостей и необычная презентация.

— Да, целый сериал. Драма. Путешествие из Москвы в Петербург. Что-то такое. Интересная история. Тяжело за ней было не следить, всё время новости появлялись. Слышал, читал, но не верил, честно скажу.

— Почему?

— Потому что много всяких моментов произошло. С сыном [Соболева], к примеру, история. Потом ещё и ещё что-то. Подумал тогда, что вряд ли всё произойдёт. Но всё произошло, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.

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