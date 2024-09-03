Игрок «Шинника» Лев Скворцов: сборная Казахстана готова бороться за Евро

Защитник «Шинника» и сборной Казахстана Лев Скворцов поделился ожиданиями от выступления национальной команды в Лиге наций и рассказал о целях на ближайшие турниры.

«На этот турнир и на остальные игры у сборной Казахстана только одна задача – побеждать в каждом матче, играть на победу. Конечно, нам по силам побороться за выход на чемпионат мира и Евро. В прошлом году мы провели отличный отрезок, выиграли много матчей, но, к сожалению, нам немного не хватило для выхода из группы. Конечно, в дальнейшем нам хочется только побеждать», – приводит слова Скворцова Metaratings.

Напомним, 6 сентября сборная Казахстана проведёт матч в рамках Лиги наций УЕФА, где встретится с национальной командой Норвегии. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.