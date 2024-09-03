Состав «Ромы» может усилить экс-защитник «Ливерпуля»

«Рома» проявляет интерес к 33-летнему экс-защитнику «Ливерпуля» Жоэлю Матипу, который на текущий момент находится без клуба. Об этом сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, в случае если камерунский футболист присоединится к римскому клубу, у него не будет завышенной заработной платы. Однако подчёркивается, что основным вариантом «волков» для усиления позиции в линии защиты является Матс Хуммельс, также являющийся свободным агентом на текущий момент.

Минувшим летом у Матипа закончился контракт с «Ливерпулем», за который он выступал с 2016 года. За этот период он принял участие в 201 матче во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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