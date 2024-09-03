Агент Чистякова и Гоцука высказался о будущем своих клиентов

Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова и игрока «Пари НН» Кирилла Гоцука, поделился своей точкой зрения о будущем клиентов.

«Сезон только начался, ничего не могу сказать. Пока нет понимания по будущему Гоцука. Не могу ответить на вопрос о продлении контракта.

Будущее Чистякова? Без комментариев. К Диме, естественно, есть интерес из других клубов, но ничего не могу сказать пока», — приводит слова Талаева Metaratings.

Гоцук провёл за нижегородскую команду девять игр в текущем сезоне, в которых забил один гол.

Минувший сезон Дмитрий Чистяков провёл в «Сочи». «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 напрямую вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу. Чистяков в текущем сезоне сыграл два матча за «Зенит». Контракт игрока истекает в конце сезона. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.