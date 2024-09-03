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«Ливерпуль» обсудит продление контракта с Салахом в ближайшие месяцы — Романо

«Ливерпуль» обсудит продление контракта с Салахом в ближайшие месяцы — Романо
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В ближайшие месяцы руководство «Ливерпуля» обсудит с 32-летним крайним нападающим Мохамедом Салахом возможность продления его контракта, заканчивающегося летом 2025 года. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на авторитетного журналиста Фабрицио Романо.

По информации источника, египетский футболист хотел бы остаться в «Ливерпуле». Главный тренер мерсисайдцев Арне Слот доволен Салахом и также изъявляет желание, чтобы он продолжил карьеру в английском клубе.

Салах в текущем сезоне сыграл три матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Всего за «красных» Салах провёл 352 игры, в которых забил 214 мячей и отдал 92 голевые передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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