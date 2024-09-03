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Лукас Васкес: Мбаппе забьёт ещё много голов за «Реал»

Лукас Васкес: Мбаппе забьёт ещё много голов за «Реал»
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Правый защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес поделился мнением о нападающем «сливочных» Килиане Мбаппе.

«Он впечатляющий игрок, который доказывал это на протяжении многих-многих лет. Мбаппе обладает огромным талантом. Мы очень рады, что он в нашей команде. Килиан забьёт ещё много голов», — приводит слова Васкеса AS.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего составляет € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. В нынешнем сезоне нападающий сыграл пять матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

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