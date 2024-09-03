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«Манчестер Юнайтед» планирует новые изменения в структуре клуба — The Athletic

«Манчестер Юнайтед» планирует новые изменения в структуре клуба — The Athletic
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«Манчестер Юнайтед» хочет провести новые изменения в структуре английского клуба. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, клуб намерен прекратить сотрудничество с заместителем спортивного директора «Манчестер Юнайтед» Энди О'Бойла, который был назначен на эту должность два года назад. В зону ответственности О'Бойла входила деятельность мужской и женских команд, а также академии.

«Манчестер Юнайтед» намерен провести дополнительные изменения в структуре высшего футбольного руководства, а заместитель футбольного директора Энди О'Бойл покинет «Олд Траффорд» после двух лет работы на этом посту.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала три очка за три матча. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого девять очков в трёх играх.

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