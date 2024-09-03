Защитник «Ромы» Марио Эрмосо: страсть болельщиков в Риме похожа на ту, что в «Атлетико»

29-летний испанский защитник «Ромы» Марио Эрмосо поделился своими впечатлениями о новом клубе и провёл параллели между фанатами римской команды и его бывшим клубом — мадридским «Атлетико», из которого он ушёл на правах свободного агента после пяти сезонов.

«Великий клуб с огромной историей. Страсть и фанатизм болельщиков «Ромы» напоминают мне об «Атлетико». Это большая семья в замечательном, прекрасном городе.

Для меня переход был простым жизненным шагом, учитывая мою жизнь в Мадриде с семьёй и мои спортивные амбиции», — приводит слова Эрмосо Sport.es.

Центральный защитник, подписавший контракт до 2027 года, является воспитанником мадридского «Реала». Также футболист успел поиграть за «Вальядолид» и «Эспаньол». В минувшем сезоне Эрмосо принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.