Кафанов рассказал, кто является первым вратарём в сборной России

Тренер вратарей в сборной России и в «Ростове» Виталий Кафанов ответил на вопрос об основном голкипере в нынешнем составе российской национальной команды.

— Верна ли такая трактовка — в ситуации, когда прогрессируют Максименко и Латышонок одновременно с отсутствием игровой практики у Сафонова у сборной больше нет стопроцено первого номера?

— Нет. Матвей остаётся первым номером. Потому что тот тренировочный процесс, в котором он задействован, позволяет развиваться. Об этом говорю часто. Есть мнение, что без практики вратарь не растёт. Можно расти и за счёт тренировочного процесса, если ты прибавляешь. Матвей прибавляет. Тот уровень, на котором он тренируется, позволяет ему не просто оставаться первым номером, но и становиться сильнее, увереннее, — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Российский вратарь перешёл в «ПСЖ» нынешним летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября.

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