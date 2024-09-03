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Виталий Кафанов: Латышонок на старте сезона находит очень правильные решения

Виталий Кафанов: Латышонок на старте сезона находит очень правильные решения
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, насколько голкипер российской национальной команды Евгений Латышонок соответствует запросам Валерия Карпина в отношении игры ногами.

«Мы подготовили видео для него. Но могу сказать по старту сезона, что он находит очень правильные решения — и правая, и левая нога на хорошем уровне. Передачи качественные, ему будет несложно», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

На текущий момент Латышонок не играл в составе взрослой сборной России. 26-летний футболист был вызван в российскую национальную команду на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом. Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. В нынешнем сезоне вратарь «Зенита» принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль».

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