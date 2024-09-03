«Космос» направит деньги от продажи билетов с матча с «Амкалом» жителям Курской области

«Космос» (Долгопрудный) направит деньги от продажи билетов на завтрашний матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Амкалом» пострадавшим жителям Курской области. Игра начнётся завтра, 4 сентября, в 16:00 мск.

Руководство футбольного клуба «Космос» приняло решение направить всю прибыль от проданных билетов на матч Кубка России «Космос» — «Амкал» в фонд помощи пострадавшим жителям Курской области.

«Мы не можем оставаться в стороне от тех трагических событий, которые происходят в Курской области. Руководство футбольного клуба «Космос» приняло решение направить всю прибыль от проданных билетов в адрес футбольного клуба «Авангард», который инициировал сбор денежных средств для пострадавших жителей Курской области», — говорится в заявлении «Космоса».

— Естественно, мы как команда полностью поддерживаем такую инициативу руководства клуба. Внимание к матчу достаточно большое, ждём всех болельщиков на трибунах. Постараемся порадовать их игрой и результатом. И надеемся, что все вместе сможем внести свой вклад в поддержку и помощь пострадавшим жителям Курской области. Это очень важно для каждого нашего игрока и всего клуба, — сказал главный тренер «Космоса» Андрей Прошин.