«Целеустремлённость бросается в глаза». Евгений Алдонин — о нападающем ЦСКА Мусаеве

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением об игре 23-летнего форварда красно-синих Тамерлана Мусаева в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я бы не сказал, что Мусаев — замена Чалову в ЦСКА. У Мусаева свои качества, которые подкупают. Его целеустремлённость бросается в глаза, заряженность. Есть желание проявлять себя и даже отрабатывать в обороне. И результат есть, потому что с самого первого тура РПЛ он начал забивать и приносить пользу команде.

Сможет ли навязать борьбу Глушенкову в гонке бомбардиров? Чем больше будет забивать, тем лучше. Я бы не стал его сравнивать с Глушенковым. Это не совсем правильно. Но Мусаев на верном пути, у него будет всё хорошо», — приводит слова Алдонина Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне за ЦСКА Мусаев принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 1,2 млн.