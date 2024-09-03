Игрок «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой на фоне перехода в санкт-петербургский клуб нападающего «Спартака» Александра Соболева заявил, что не может представить свой трансфер в обратном направлении.

— В жизни никогда не знаешь, что может произойти. Саше Соболеву скажи три года назад, что может произойти… Не хочется ничего говорить. Но хоть я сам из Москвы, Петербург стал родным городом, это мой дом. В Москве семья, друзья, но, когда приезжаю в Питер — это мой дом. Полюбил команду, болельщиков. Сейчас я сине-бело-голубой.

— И никогда не перейдёте в «Спартак»?

— На данный момент скажу — нет. На данный момент не вижу себя в красной футболке, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

Мостовой в текущем сезоне сыграл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

После семи туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.