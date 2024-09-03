«ПСЖ» предстанет перед Французской футбольной лигой из-за задолженности клуба перед Мбаппе

В следующую среду (11 сентября) «ПСЖ» и бывший нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе, ныне выступающий за мадридский «Реал», предстанут перед Юридическим комитетом Французской футбольной лиги (LFP) с целью урегулировать ситуацию с задолженностью французского гранда перед игроком, составляющей € 55 млн. Об этом сообщает L'Équipe.

Ранее в СМИ появлялась информация, что действующий чемпион Франции не выплачивал Мбаппе заработную плату и различные бонусы с апреля 2024 года. Подчёркивалось, что сторона 25-летнего футболиста направляла «ПСЖ» официальное уведомление с требованием выплатить деньги.

Мбаппе покинул парижский клуб по окончании минувшего сезона. 3 июня мадридский «Реал» официально объявил, что 25-летний нападающий стал их игроком.

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