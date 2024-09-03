Андрей Синицын: в «Краснодаре» долго находили ключики к раскрепощению команды

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын оценил нынешнее положение «быков» в РПЛ после неудачного старта сезона.

«В «Краснодаре» долго находили ключики к раскрепощению команды. Потому что эта команда чуть не стала чемпионом, и не может быть, чтобы футболисты могли забыть, как играть в футбол. В клубе искали рычажки во взаимодействиях, чтобы прибавлять и нащупать свою игру. Получается, что команде удалось найти эти рычажки», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После семи туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.