Синицын — об Агкацеве: «Краснодар» безболезненно отпустил Сафонова в «ПСЖ»

Бывший игрок «Краснодара» Андрей Синицын высказался о роли вратаря «быков» Станислава Агкацева в нынешнем составе команды после ухода Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Краснодар» безболезненно отпустил Матвея Сафонова в «ПСЖ». Одно из составляющих этого трансфера — нахождение в стане «быков» достойного сменщика, на которого можно было положиться. Была какая-то опаска в Агкацеве, как он себя проявит. Но первые туры РПЛ показывают, что Стас справляется с этим», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

22-летний Агкацев является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 10 матчей, в которых пропустил семь мячей и шесть встреч сыграл «на ноль».