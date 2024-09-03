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Синицын — об Агкацеве: «Краснодар» безболезненно отпустил Сафонова в «ПСЖ»

Синицын — об Агкацеве: «Краснодар» безболезненно отпустил Сафонова в «ПСЖ»
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Бывший игрок «Краснодара» Андрей Синицын высказался о роли вратаря «быков» Станислава Агкацева в нынешнем составе команды после ухода Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Краснодар» безболезненно отпустил Матвея Сафонова в «ПСЖ». Одно из составляющих этого трансфера — нахождение в стане «быков» достойного сменщика, на которого можно было положиться. Была какая-то опаска в Агкацеве, как он себя проявит. Но первые туры РПЛ показывают, что Стас справляется с этим», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

22-летний Агкацев является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 10 матчей, в которых пропустил семь мячей и шесть встреч сыграл «на ноль».

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