Виталий Кафанов: в «Ростове» лучше всех прогрессирует Одоевский

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов ответил на вопрос о прогрессе голкипера жёлто-синих Даниила Одоевского, несмотря на приход в клуб двух иностранных вратарей минувшим летом.

«Иностранец у нас один — Ханкич. Какой Ятимов иностранец, если он родился в Нижнем Новгороде, там семья, но в Таджикистан уехал играть за сборную. Тогда у нас и Байрамян, и Сперцян иностранцы, потому что играют за Армению. Ханкич — другое дело. Одоевский приехал на 10 дней позже, он в аренде, и получается, что все три вратаря начали в команде с нуля. У каждого есть что поправлять, но лучше всех прогрессирует Одоевский. Очень обучаемый сообразительный мальчик, быстро всё схватывает, убирает то, что прошу. Прогресс лучшего всего у Одоевского, сегодня играет он. Я говорил вам, что надо где-то три месяца разобраться, кто первый, кто третий», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Напомним, Одоевский перешёл в «Ростов» из «Зенита» минувшим летом на правах аренды. За этот период он принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, один из которых отыграл «на ноль». Аренда 21-летнего голкипера продлится до лета 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

После семи туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 11 очков и на текущий момент занимает седьмое место.

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