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Испанская прокуратура подала в суд на фаната за расистские выкрики в адрес Нико Уильямса

Испанская прокуратура подала в суд на фаната за расистские выкрики в адрес Нико Уильямса
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Испанская прокуратура выдвинула обвинение в отношении фанатов, оскорблявших вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса в матче 33-го тура прошлого сезона Ла Лиги с мадридским «Атлетико» (1:3).

Испания - Примера . 33-й тур
27 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 1
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Де Пауль – 15'     1:1 Уильямс – 45'     2:1 Корреа – 52'     3:1 Симон – 80'    

«Как подробно описано прокуратурой в её письменном заявлении, крики, неоднократно издаваемые в адрес Нико Уильямса, состояли из звуков, имитирующих обезьян, и это неоднократно слышали другие болельщики, несмотря на запрет оскорбления спортсменов из-за цвета их кожи.

Прокуратура понимает, что крики, произнесённые в адрес футболиста, могут быть приравнены к преступлению, связанному с оскорблением достоинства», — цитирует сообщение Relevo.

В минувшем сезоне 22-летний вингер принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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