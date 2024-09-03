Генеральный директор ЦСКА: довольны стартом сезона, хотя могло быть лучше

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил выступление красно-синих на старте нынешнего сезона.

«Мы довольны стартом сезона, хотя могло быть лучше. На это есть объективные причины. Где-то ЦСКА потерял очки, не совсем исходя из логики игры. В частности, вспоминается матч с «Локомотивом» (матч 5-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА проиграл со счётом 0:1. — Прим. «Чемпионата»).

ЦСКА ещё предстоит большая работа. Всем нам нужно сделать всё возможное для того, чтобы добиться лучшего результата и команда поднималась выше в турнирной таблице», — приводит слова Бабаева Sport24.

После семи туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 13 очко и на текущий момент занимает пятое место. В следующем матче чемпионата России московский клуб встретится с «Зенитом». Игра состоится 14 сентября. После трёх туров группового этапа Фонбет Кубка России красно-синие заработали пять очков и располагаются на второй строчке в квартете С.

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