Андрей Синицын: сборные Вьетнама и Таиланда — тёмные лошадки

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о сборных Вьетнама и Таиланда, с которыми России предстоит сыграть товарищеские матчи.

«Тяжело оценивать уровень азиатского региона. Сборная России в матчах с Вьетнамом и Таиландом должна играть с позиции силы и навязывать свою игру. Это должно быть полезно для тренеров сборной России, чтобы посмотреть новых футболистов. Может быть, получится так, что соперник не будет особо сопротивляться или же, наоборот, чем-то удивит. Эти сборные можно назвать тёмными лошадками», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября.

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