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Костромской «Спартак» обыграл «Текстильщик» в матче 1/64 финала Кубка России

Костромской «Спартак» обыграл «Текстильщик» в матче 1/64 финала Кубка России
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Завершился матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Текстильщик» из Иванова и костромской «Спартак». Команды играли на стадионе в Иванове. Победу в игре одержал «Спартак» со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
03 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
1 : 1
3 : 4
Спартак Кс
Кострома
1:0 Елисеев – 22'     1:1 Киселёв – 67'    
Удаления: нет / Демьянов – 59'

На 22-й минуте матча забил полузащитник «Текстильщика» Алексей Евсеев. На 67-й минуте игрок костромского «Спартака» Геннадий Кисёлёв сравнял счёт. В серии пенальти сильнее оказались гости.

На 59-й минуте встречи полузащитнику «Спартака» Виктору Демьянову была показана красная карточка.

В предыдущем раунде Кубка России костромской «Спартак» обыграл медийный клуб 2DROTS со счётом 1:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые победили «Балтику» со счётом 2:1.

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