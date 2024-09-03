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Андрей Мостовой назвал главного конкурента «Зенита» в текущем сезоне РПЛ

Андрей Мостовой назвал главного конкурента «Зенита» в текущем сезоне РПЛ
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой считает московский «Спартак» главным конкурентом в борьбе за звание чемпиона нынешнего сезона РПЛ.

— Кого считаете главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне?
— У нас были непростые матчи со «Спартаком» всегда. И по футболистам — они немало денег на трансферы потратили. Думаю, это «Спартак», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Мостовой в текущем сезоне сыграл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

После семи туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков. «Спартак» располагается на четвёртой строчке с 14 очками.

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