Каземиро может продолжить карьеру в «Галатасарае» — Gala Haber

32-летний опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро был предложен турецкому «Галатасараю». Об этом сообщает Gala Haber в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» хотят расстаться с бразильским футболистом как можно скорее. При этом подчёркивается, что после ухода Каземиро из клуба «Манчестер Юнайтед» намерен подписать контракт с полузащитником Адриеном Рабьо, на текущий момент являющимся свободным агентом.

Каземиро выступает в составе английского клуба с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 87 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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