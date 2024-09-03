«Это неуважение к другим». Капелло о поведении Леау и Эрнандеса в матче «Лацио» — «Милан»

Известны итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал поведение игроков «Милана» Тео Эрнандеса и Рафаэла Леау в матче 3-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (2:2). Футболисты не подошли к скамейке запасных во время паузы на водопой, где главный тренер «россонери» Паулу Фонсека давал остальным игрокам тактические установки. Леау и Эрнандес предпочли остаться на противоположном фланге в ожидании возобновления игры.

«Прежде всего, это неуважение к другим, потому что это означает, что вы считаете других недостойными играть и, следовательно, не уважаете их. Мы всегда говорим о группе и команде, но, если вы делаете этот жест, это означает: «Я всегда должен играть, а вы всегда должны быть в резерве». Это нехорошо», — приводит слова Капелло Tuttosport.

После трёх матчей чемпионата Италии «Милан» набрал два очка и занимает 14-е место.