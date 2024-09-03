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«Это неуважение к другим». Капелло о поведении Леау и Эрнандеса в матче «Лацио» — «Милан»

«Это неуважение к другим». Капелло о поведении Леау и Эрнандеса в матче «Лацио» — «Милан»
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Известны итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал поведение игроков «Милана» Тео Эрнандеса и Рафаэла Леау в матче 3-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (2:2). Футболисты не подошли к скамейке запасных во время паузы на водопой, где главный тренер «россонери» Паулу Фонсека давал остальным игрокам тактические установки. Леау и Эрнандес предпочли остаться на противоположном фланге в ожидании возобновления игры.

Италия — Серия А . 3-й тур
31 августа 2024, суббота. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 2
Милан
Милан
0:1 Павлович – 8'     1:1 Кастельянос – 62'     2:1 Диа – 66'     2:2 Леау – 72'    

«Прежде всего, это неуважение к другим, потому что это означает, что вы считаете других недостойными играть и, следовательно, не уважаете их. Мы всегда говорим о группе и команде, но, если вы делаете этот жест, это означает: «Я всегда должен играть, а вы всегда должны быть в резерве». Это нехорошо», — приводит слова Капелло Tuttosport.

После трёх матчей чемпионата Италии «Милан» набрал два очка и занимает 14-е место.

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