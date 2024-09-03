Результаты матчей третьего раунда Пути регионов Кубка России 3 сентября

Сегодня, 3 сентября, прошли три матча третьего раунда Пути регионов Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Результаты матчей Пути регионов Кубка России 3 сентября:

«Амкар-Пермь» — «Торпедо» Миасс — 1:0;

«Форте» — «Кубань Холдинг» — 0:1;

«Текстильщик» — «Спартак» Кострома — 1:1 (3:4 пен.).

Напомним, 27 и 28 августа прошли третьи матчи группового этапа Пути РПЛ. По результатам этих встреч в группе A лидирует «Спартак» с двумя победами и одним поражением (6), в группе B — «Локомотив» с тремя победами (9), в группе C — «Краснодар» с тремя победами (9), в группе D — «Зенит» с двумя победами и одним поражением (6).

Третий раунд Пути регионов Кубка России завершится 5 сентября, в четверг, матчем «Луки-Энергия» – «Рязань», который начнется в 18:30.