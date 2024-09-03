Агент Алексей Сафонов оценил дебют Лусиано Гонду за «Зенит»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал дебютный матч новичка сине-бело-голубых Лусиано Гонду. Нападающий отметился дублем в игре 7-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

— Что скажете ещё об одном новичке «Зенита» Лусиано Гонду?

— Неплохой парень, для первой игры выглядел хорошо. Но пока очаровываться не стоит, чтобы потом не разочароваться. Давайте немного подождем, — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс», свой предыдущий клуб, 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн. Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 17 очков.