Де Брёйне опроверг слухи об интересе к нему из Саудовской Аравии минувшим летом

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал слухи, что минувшим летом им интересовались клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

«Я ни с кем не контактировал. Было много шума и новостей. Я говорил, что жду спокойного лета, так всё и произошло. Был в отпуске, а когда вернулся, начал тренироваться. Вот и всё, больше сказать нечего», — приводит слова Де Брёйне журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Минувшим летом в СМИ появлялась информация, что интерес к бельгийскому футболисту проявляет, например, «Аль-Иттихад».

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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