«Моё отсутствие на старте сезона — не проблема». Мажич — о работе с ФИФА и РФС

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич обсудил своё взаимодействие с ФИФА и его влияние на российский футбол на встрече с представителями клубов РПЛ.

«У меня тесное сотрудничество с ФИФА, поэтому я был на Олимпиаде. Думаю, что это может помочь РФС. Благодарен всем, что вы следите за моими передвижениями. Но я на постоянной основе работаю в России. Не считаю проблемой, что я не был в России во время начала сезона», — приводит слова Мажича Sport24.

51-летний сербский рефери ФИФА Милорад Мажич с 27 июня 2023 года возглавляет департамент судейства Российского футбольного союза. Контракт между Мажичем и РФС был заключён сроком на два года с опцией продления ещё на один год. С сентября 2022 года сербский специалист входил в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.