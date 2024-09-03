«Ты уникален!» Месси отреагировал на завершение карьеры Суаресом в сборной Уругвая

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на решение одноклубника Луиса Суареса завершить карьеру в уругвайской национальной команде, о чём он объявил сегодня, 3 сентября.

«Ты уникален как на поле, так и за его пределами!!! Я очень ценю тебя», — написал аргентинский нападающий в своём аккаунте в социальной сети.

Суарес выступал за сборную Уругвая с 2007 года. За это время футболист провёл за национальную команду 142 матча, в которых забил 69 голов, и является лучшим бомбардиром в истории сборной. В составе сборной Уругвая футболист стал обладателем Кубка Америки 2011 года.

На Кубке Америки — 2024 Суарес вместе со сборной Уругвая дошёл до полуфинала турнира, где проиграл национальной команде Колумбии (0:1). В матче за третье место сборная Уругвая обыграла национальную команду Канады (2:2, 4:3 пен.). На турнире Суарес принял участие в четырёх матчах, в которых записал в свой актив один гол.

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