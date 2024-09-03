Палмер, Фоден и Уоткинс пропустят предстоящие матчи сборной Англии в Лиге наций УЕФА

Полузащитники Коул Палмер, Фил Фоден и нападающий Олли Уоткинс не помогут сборной Англии в сентябрьском сборе. Об этом сообщает The Athletic.

«Игроки вернулись в свои клубы для продолжения реабилитации в связи с текущими травмами», — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Фоден не был включён в заявку «Манчестер Сити» на матч 2-го тура АПЛ с «Ипсвич Таун» (4:1).

Ранее сборную Англии в качестве временного главного тренера возглавил Ли Карсли. В сентябрьских матчах Лиги наций англичане сыграют с Ирландией (7 сентября) и Финляндией (10 сентября). Сборная Англии является финалистом Евро-2024, в котором команда уступила Испании со счётом 1:2. Победителем Лиги наций УЕФА является сборная Франции.