С «Лестера» не снимут очки из-за обвинений в нарушении финансовых правил

«Лестер», выступающий в английской Премьер-лиге, на своём официальном сайте сделал заявление, в котором проинформировал, что с клуба не будут сняты очки по обвинениям в нарушении финансовых правил. В марте АПЛ предъявила «лисам» обвинения в нарушении финансовых правил, произошедших в сезоне-2022/2023.

В заявлении «Лестера» подчёркивается, что клуб выиграл апелляцию, касающуюся решения о наличии возможности у независимой комиссии обладать юрисдикцией на рассмотрение предполагаемого нарушения клубом Правил прибыльности и устойчивого развития (PSR).

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 в английской Премьер-лиге «Лестер» покинул этот турнир. Спустя год нахождения в Чемпионшипе «лисы» вернулись в АПЛ.

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