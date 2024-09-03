«В моей голове я всегда игрок стартового состава». Роналду — о конкуренции в сборной

Суперзвезда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о своей готовности бороться за место в стартовом составе национальной команды, пока чувствует, что может приносить пользу.

«В моей голове я всегда игрок стартового состава. Я буду всегда уважать решения тренеров – как в сборной, так и в клубах, за которые играл. Но когда речь идёт о профессиональной этике, то всегда буду уважать решения тренеров.

Сейчас я чувствую, что продолжаю приносить пользу сборной. Если это изменится, я буду первым, кто это признает и уйдёт. Но уйду я со спокойной совестью, как всегда, потому что знаю, кто я, что могу делать, что делаю и что продолжу делать», — приводит слова Роналду A Bola.

В 2015 году Роналду был признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Вместе с национальной командой он стал чемпионом Европы в 2016 году.