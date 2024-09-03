«Спартак» готовит предложение по 19-летнему вингеру «Бешикташа» — Orta Cizgi

Московский «Спартак» намеревается сделать предложение «Бешикташу» по покупке 19-летнего крайнего нападающего Семиха Кылычсоя. Об этом сообщает журналист Orta Cizgi Мурат Озён в соцсети Х (ранее Twitter).

Турецкий футболист выступает за взрослую команду «Бешикташа» с мая 2023 года. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и пятью результативными передачами. В нынешнем сезоне Кылычсой сыграл пять встреч во всех соревнованиях, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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