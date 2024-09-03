Синицын: в России хорошая вратарская школа, у нас никогда не было дефицита

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын оценил уровень образования голкиперов в России.

«Что касается появления новых хороших вратарей, то голкиперы в России — это одна из самых сильных линий. В каждой команде есть по два вратаря, которые способны стабильно и хорошо себя проявлять. В России очень хорошая вратарская школа. Не было такого, чтобы у нас всё было потеряно или был бы вратарский дефицит. У нас всегда были яркие звёздочки, которые зажигаются редко, но тем не менее всегда были добротные голкиперы», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Несколько российских голкиперов перешли этим летом в европейские клубы — Матвей Сафонов ушёл в «ПСЖ» из «Краснодара», Даниил Худяков в статусе свободного агента пополнил ряды австрийского «Штурма».