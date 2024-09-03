Сафонов: ситуацию с Соболевым Станкович здорово обратил в свою пользу

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на стартовом отрезке текущего сезона РПЛ.

— Как вам работа Станковича в «Спартаке»?

— Да пока всё идет хорошо у него, видно, что игроки верят ему. Но самое главное, что они выходят на поле и бьются за тренера. Он же и сам был сумасшедшим, это он также и внушает своим футболистам. У него в команде-то и обиженных нет. Ситуацию с Соболевым Станкович здорово обратил в свою пользу. Наверное, команда ещё больше стала его уважать после этого, — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

«Спартак» перед стартом текущего сезона возглавил сербский тренер Деян Станкович. Команда на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. До «Спартака» Станкович возглавлял венгерский «Ференцварош».