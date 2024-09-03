В «Ахмате» назвали задачи тренерского штаба Ташуева

Президент «Ахмата», министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров выступил с заявлением после назначения на пост главного тренера команды Сергея Ташуева.

«Первоочередная задача перед новым тренерским штабом — наладить зрелищную, атакующую игру и, конечно, выправить ситуацию в турнирной таблице. В нашей команде хороший подбор игроков, и она должна бороться за высокие места.

Желаю Сергею Абуезидовичу и его помощникам удачи и успехов в решении задач. Выражаю надежду, что при новом тренерском штабе к команде вернётся присущий ей стиль игры и придут победы», — говорится в заявлении Кадырова.

Напомним, Ташуев работал в «Ахмате» в сезоне-2022/2023. Под его руководством команда заняла пятое место в РПЛ. Затем специалист возглавил воронежский «Факел», из которого ушёл в апреле 2024 года.

Накануне пост главного тренера «Ахмата» покинул 47-летний российский специалист Магомед Адиев, который возглавлял грозненскую команду с 5 апреля 2024 года. Под руководством Адиева «Ахмат» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, пять раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение.