Вратарь «Краснодара» Агкацев: Смолов и Газинский стали «дядьками» в нашем коллективе

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением о роли опытных новичков команды Фёдора Смолова и Юрия Газинского. Футболист рассказал, как возрастные игроки влияют на атмосферу в коллективе и чего не хватило клубу для чемпионства в прошлом сезоне.

«В это трансферное окно наш состав пополнили возрастные и авторитетные ребята. Думаю, что Смолов и Газинский добавят команде опыта, которого, может быть, не хватило в прошлом сезоне для чемпионства. Федя и Юра уже взяли на себя роль «дядек» в коллективе», — приводит слова Агкацева Legalbet.

Отметим, что этим летом Фёдор Смолов присоединился к «Краснодару» после завершения контракта с московским «Динамо». Ранее он уже выступал за «быков» с 2015 по 2018 год. Также в состав команды вернулся Юрий Газинский, который подписал контракт с клубом 10 июля, продлив его до 30 июня 2025 года. Юрий ранее защищал цвета «Краснодара» с 2013 по 2022 год.