Мбаппе не ожидал настолько высокого уровня лояльности к себе в Мадриде — Marca

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, присоединившийся к испанскому гранду минувшим летом в статусе свободного агента, не ожидал настолько тёплого приёма в Мадриде, который он получил в первые недели. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 25-летний нападающий полагал, что ему потребуется более длительный срок для того, чтобы заслужить расположение болельщиков к себе. Отдельно подчёркивается, что президент «Королевского клуба» Флорентино Перес пребывает «в восторге» от Мбаппе.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего составляет € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. В нынешнем сезоне нападающий сыграл пять матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

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