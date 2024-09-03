Флик публично отчитал одного из лидеров «Барселоны» за опоздание на утреннюю тренировку

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил недовольство одному из лидеров команды за опоздание на утреннюю тренировку. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Флик придерживается жёсткой дисциплины. Сообщается, что на старте нового сезона Ла Лиги один из лидеров проспал начало утренней тренировки. В ответ на это Флик отчитал его в присутствии персонала и одноклубников. Имя футболиста не разглашается.

По состоянию на сегодняшний день «Барселона» располагается на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги, заработав 12 очков после четырёх туров. Флик возглавил «Барселону» этим летом, сменив в должности главного тренера Хави. До «Барселоны» Флик тренировал «Баварию» и сборную Германии.