Хуммельс близок к подписанию годичного контракта с «Ромой» — Педулла

35-летний центральный защитник Матс Хуммельс, на текущий момент являющийся свободным агентом, находится в шаге от подписания контракта с «Ромой», рассчитанного до конца сезона-2024/2025. Об этом информирует официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Согласно сведениям источника, «волки» также могут заключить трудовое соглашение с 33-летним защитником Костасом Маноласом, находящимся без клуба.

Минувшим летом у Хуммельса закончился контракт с дортмундской «Боруссией». В сезоне-2023/2024 защитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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