Рахим Стерлинг: «Арсенал» — клуб, который идеально мне подходит

Новоиспечённый крайний нападающий «Арсенала» Рахим Стерлинг поделился эмоциями от перехода в стан «канониров» из «Челси» на правах аренды.

«Я в восторге. Это тот случай, когда мы припозднились [с переходом], но я на него надеялся. Сейчас я думаю: «Арсенал» идеально подходит мне».

Для меня идеально оказаться в таком футбольном клубе, как этот, где у всех есть голод [до побед]. Год за годом они давят и давят. Я тоже именно такой человек. С каждым годом мне хочется становиться лучше и добиваться большего, чем год назад. Надеюсь, я смогу найти контакт с ребятами», — приводит слова Стерлинга официальный сайт лондонского клуба.

В минувшем сезоне Стерлинг принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Челси» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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