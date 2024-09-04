Киран Триппьер близок к переходу в турецкий клуб «Эюпспор» — Eurosport

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер находится на стадии завершения перехода в турецкий клуб «Эюпспор». Футболист согласовал условия контракта с новым клубом. Об этом сообщает Eurosport.

Триппьер, который недавно завершил карьеру в сборной Англии, может продолжить карьеру в Турции. Футболист достиг соглашения с клубом «Эюпспор» по условиям личного контракта. Хотя трансферное окно в Англии уже закрыто, в Турции оно остаётся открытым, что позволяет осуществить переход.

По информации источника, турецкий клуб, возглавляемый Ардой Тураном, активно работал над трансфером 33-летнего защитника, и теперь стороны близки к подписанию соглашения. Не уточняется, будет ли это полноценный трансфер или аренда, но известно, что переговоры по контракту находятся на финальной стадии.

Действующий контракт Триппьера с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2026 года. В минувшем сезоне защитник сыграл 39 матчей, забил один гол и отдал 11 голевых передач. Англичанин перешёл в «Ньюкасл» из мадридского «Атлетико» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила € 14 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Триппьера в € 10 млн.