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«Ливерпуль» намерен приобрести 22-летнего защитника из «Эвертона» — Football Insider

«Ливерпуль» намерен приобрести 22-летнего защитника из «Эвертона» — Football Insider
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«Ливерпуль» крайне заинтересован в покупке 22-летнего центрального защитника «Эвертона» Джеррэда Брэнтуэйта после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на Football Insider.

По информации источника, спортивный директор мерсисайдцев уже провёл предварительные переговоры с агентом английского футболиста. Подчёркивается, что сам Брэнтуэйт открыт к этому переходу, даже несмотря на то, что он может столкнуться с негативом со стороны фанатов «Эвертона».

В минувшем сезоне 22-летний защитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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