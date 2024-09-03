Сафонов назвал главную, по его мнению, проблему московского «Динамо»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что главной проблемой московского «Динамо» является линия обороны.

«Я думаю, что главная проблема «Динамо» — оборона, она слабая. Всегда у команды была сильная защита, ещё со времен Яшина у динамовцев была надёжная игра в обороне. В этом сезоне они непозволительно много пропускают. В прошлом такая же история была. Мне кажется, что в нынешнем «Динамо» из защитников только Майсторович подходит для того, чтобы бороться за чемпионство», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Подопечные Марцела Лички набрали 13 очков за семь матчей. В прошлом сезоне команда заняла третье место, набрав 56 очков.