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Сафонов назвал главную, по его мнению, проблему московского «Динамо»

Сафонов назвал главную, по его мнению, проблему московского «Динамо»
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Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что главной проблемой московского «Динамо» является линия обороны.

«Я думаю, что главная проблема «Динамо» — оборона, она слабая. Всегда у команды была сильная защита, ещё со времен Яшина у динамовцев была надёжная игра в обороне. В этом сезоне они непозволительно много пропускают. В прошлом такая же история была. Мне кажется, что в нынешнем «Динамо» из защитников только Майсторович подходит для того, чтобы бороться за чемпионство», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Подопечные Марцела Лички набрали 13 очков за семь матчей. В прошлом сезоне команда заняла третье место, набрав 56 очков.

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