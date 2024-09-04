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Оуэн считает, что в будущем Роналду мог бы стать тренером «Манчестер Юнайтед» или «Реала»

Оуэн считает, что в будущем Роналду мог бы стать тренером «Манчестер Юнайтед» или «Реала»
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн считает, что 39-летний экс-форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду мог бы стать качественным тренером после завершения карьеры футболиста.

«Мне было бы интересно знать, что Криштиану Роналду собирается делать после того, как уйдёт на пенсию. Если смотреть со стороны, кажется, что ему хотелось бы руководить сборной Португалии, как он делал это на Евро-2016.

Роналду выглядит как тренер, как человек, который хочет тренировать. Возможно, он захочет пойти по этому пути. Может быть, в будущем появится и его имя [на тренерском поприще], никогда не знаешь. Конечно, если он преуспеет, то на него обратят внимание такие великие команды, как «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал», — приводит слова Оуэна TVSporten.

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