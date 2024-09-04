Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере, а также составил топ-3 лучших

Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария назвал бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гала худшим в своей карьере, а также выделил лучших специалистов.

«Худший — это ван Гал, в этом я могу вас заверить без всяких сомнений. Просто чтобы вы знали, прежде чем спрашивать. Если у вас были какие-то сомнения, я проясню это для вас прямо сейчас», — приводит cлова Ди Марии The Sun.

Среди лучших Ди Мария выделил бывшего наставника сборной Аргентины Алехандро Сабелью, а также нынешнего тренера Лионеля Скалони. «Третьего назвать тяжело. У меня было много тренеров. Моуринью, Анчелотти. Я играл у стольких хороших специалистов, что трудно выбрать», — сказал Ди Мария.

Ди Мария защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2015 год, после чего перешёл в «ПСЖ», далее в «Ювентус», а затем – в «Бенфику».