Чилуэлл может продолжить карьеру в Турции, Мареска не рассчитывает на игрока — Скира

27-летний левый защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл может продолжить карьеру в Турции, откуда к нему есть интерес от двух неназванных клубов. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, главный тренер лондонского клуба Энцо Мареска больше не рассчитывает на английского футболиста. Ранее Чилуэлл был отстранён от тренировок с основным составом «Челси».

Трансферное окно в чемпионате Турции открыто до 18 сентября.

В минувшем сезоне Чилуэлл принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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