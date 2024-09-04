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Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» сейчас не готов выиграть чемпионат

Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» сейчас не готов выиграть чемпионат
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил шансы своей команды на чемпионство в АПЛ на данный момент.

«Манчестер Юнайтед» сейчас не готов выиграть чемпионат», — приводит слова Фернандеша DAZN.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала три очка за три матча. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого девять очков в трёх играх.

Полузащитник выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. За этот период португалец принял участие в 237 матчах во всех турнирах, в которых отметился 79 голами и 67 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн. Действующее трудовое соглашение 29-летнего Фернандеша с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2027 года.

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